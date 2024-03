Auto finisce nel canale | paura per un uomo imprigionato nelle lamiere

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sarzana, 8 marzo 2024 – Pauroso incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 8 marzo, a Sarzana. Un’che percorreva viale XXV aprile, per motivi in corso d’accertamento, è finita nelche costeggia la strada. La vettura si è ribaltata più volte su un fianco. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sarzana con il supporto di un Aps (pompaserbatorio) e una campagnola. Gli operatori hanno estratto dall’abitacolo l’mobilista che è stato subito affidato al personale medico del unità Delta 2 di Sarzana e della Pubblica Assistenza di Luni. Fortunatamente il livello dell’acqua delera molto basso. Dalla caserma della Spezia è stata fatta intervenire un'altra squadra di due persone congru che, unitamente alla squadra di ...

