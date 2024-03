Aurelio De Laurentiis | una vita di successi tra calcio e cinema

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 8 marzo 2024)De, figura di spicco nel panorama italiano, si distingue per la sua poliedrica carriera che abbraccia sia il mondo delche quello del. Attraverso la sua determinazione e passione, ha lasciato un’impronta indelebile in entrambi i settori, guadagnandosi un posto di rilievo nella storia contemporanea. La Nascita di un visionario Nato a Roma nel 1949,Deha dimostrato fin da giovane un’innata propensione per l’innovazione e l’imprenditorialità. Cresciuto in una famiglia legata al, ha respirato fin da piccolo l’aria magica delle pellicole e delle storie che prendonosul grande schermo. I suoi genitori sono Luigi Dee Maria Rendina. L’inizio nel ...