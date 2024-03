Audizione De Raho | Pittalis FI a Notizie com | “La commissione dovrà fare verifiche sul periodo in cui era capo della Procura | valuti lui”

Dossieraggio - audizione dell'ex procuratore de Raho : si va verso la richiesta ai presidenti di Camera e Senato. La decisione sull' audizione in commissione parlamentare antimafia dello stesso vice presidente della commissione ed ex procuratore nazionale antimafia Cafiero ... (Leggi)

Verso richiesta a presidenti Camere per audizione de Raho. La decisione sull' audizione in commissione parlamentare antimafia dello stesso vice presidente della commissione ed ex procuratore nazionale antimafia Cafiero ... (Leggi)

Il “verminaio” della centrale clandestina delle informazioni. L’attività “compulsiva" di Striano: 33.500 file scaricati: “Quell’ufficio era un colabrodo. Possibile che De Raho non si sia accorto di nulla” ha chiesto Paita in Audizione. Il pressing per sentire l’ex procuratore e magari, nel frattempo, invitarlo a non ...notizie.tiscali

Inchiesta Perugia su dossier. Cantone: “10mila accessi”. Resta alta tensione politica: Pressing per sentire de Raho Aumenta intanto il pressing per l'Audizione in Commissione parlamentare Antimafia dello stesso vice presidente della commissione ed ex procuratore nazionale antimafia ...tg24.sky

Cantone svela le cifre del «verminaio». Scenario da incubo: oltre 10mila accessi abusivi: «Il finanziere digita 171 schede di analisi, 6 schede di approfondimenti, fa ricerche su 1531 persone fisiche e 74 persone giuridiche» ...ilriformista