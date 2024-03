Audi e le donne nel motorsport

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2024), le, i motori. Nel giorno della Festa della donna la casa automobilistica tedesca accende i fari sule su treche hanno saputo mettere la freccia e superare la concorrenza agguerritissima degli uomini. Ilè certamente una realtà importante che calamita l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. Suddiviso in tanti settori, questo sport ha nel tempo raccontato storie bellissime, di successi e sconfitte, di emozioni e brividi. Ma tanto la sua narrativa è ricca di eventi, quanto sono pochissime leche hanno avuto l’occasione di scriverla. Così, in concomitanza con la Festa della donna,scende in pista raccontando la storia di trecapaci di imporsi in un mondo prettamente ...