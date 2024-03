Attivisti pro Palestina contro dipinto di Lord Balfour | l’opera è completamente distrutta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un gruppo diprosi è introdotto nel Trinity College di Londra, distruggendo il quadro di. Questo perché il soggetto del ritratto è considerato tra i “fondatori” di Israele.distruggono il quadro: le motivazioni Masked Palestinian activist completly DESTROYS historic British painting by slashing it with a knife and spray painting it. The activist from the Palestine Action group ruined thepainting in Trinity College, University of Cambridge using a box cutter Stanley knife… pic.twitter.com/e8swYGWp2d— Oli London (@OliLondonTV) March 8, 2024 Dal post di XEd è, primo ministro all’inizio del ‘900, ad essere stato uno dei responsabili “dell’avvio della ...