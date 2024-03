Microsoft, 'hacker sostenuti da Mosca nei nostri sistemi': Microsoft ha dichiarato oggi che il gruppo di hacker sponsorizzato dalla Russia, Midnight Blizzard, ha ottenuto l'accesso ad alcuni dei suoi archivi digitali di codici sorgente e sistemi interni, dopo ...ansa

Attacco a Microsoft: "Hacker legati a Russia hanno rubato nostri codici sorgente": (Adnkronos) - Hacker legati a Mosca sono riusciti a rubare codici sorgente di programmi Microsoft dopo essere riusciti a violare - e la notizia era stata data nei mesi scorsi - i sistemi di posta elet ...reggiotv

Rivian presenta R2, SUV grande come una Tesla Model Y, per il mercato da 45.000 dollari. C'è la One More Thing: Rivian come previsto ha presentato il nuovo SUV elettrico R2. Più piccolo della serie R1, sarà pronto per il 2026, con tante soluzioni smart e interessanti ...auto.hwupgrade