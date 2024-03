ATP Indian Wells | quali italiani non hanno giocato per la pioggia e quando si recuperano le partite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il quadro dei match di primo turno nel torneo maschile e femminile di2024 non è ancora completato. Una seconda giornata, infatti, condizionata anche dalla, che ha portato a numerose interruzioni e anche alla cancellazione e spostamento di numerose, tra queste anche alcune che vedevano protagonisti dei nostri portacolori. Chi è riuscito a completare la sua sfida, nonostante un’interruzione di tre ore, è Fabio Fognini. Il match del ligure contro lo spagnolo Zapata Miralles era stato interrotto in avvio di terzo set, con il numero 108 del mondo che ha aspettato moltissimo per tornare in campo. Alla fine il nativo di Arma di Taggia ha ricominciato a giocare, riuscendo a vincere la sua sfida nell’ormai nottata americana. Niente da fare, invece, per Flavio Cobolli. Il romano avrebbe dovuto fare ...