ATP Indian Wells | Jannik Sinner non dà scampo a Kokkinakis e gli lascia solo 3 game

(Di venerdì 8 marzo 2024)si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 di2024. Sconfitto all’esordio l’australiano Thanasicon un perentorio 6-3 6-0. All’atto pratico, il match si è giocato in due fasi: la prima, lottata, è durata tre quarti d’ora, l’altra, quella a senso unico, 35 minuti. Ora uno tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il croato Borna Coric. I primi quattroscorrono via rapidi, conche apre tranquillamente eche risponde a suon di ace (quattro). Sul 2-2 l’australiano riesce a procurarsi una palla break, ma il numero 3 del mondo si tira fuori dai guai con il dritto. Allo stesso modo, forza l’approdo ai vantaggi sul 3-3, ma senza riuscire a procurarsi opportunità più favorevoli. Sul 4-3 la chance di ...

