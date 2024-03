Atp di Indian Wells | Sinner vola al terzo turno | battuto Kokkinakis

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 – Janniksupera il secondoall’Atp Masters 1000 di2024. L’azzurro, testa di serie numero 3 egiocatore del ranking, batte l’australiano Thanasiper 6-3, 6-0 in 1h22?., che serve il 60% di prime palle, si concede 6 game di rodaggio. Salva una palla break nella prima porzione di match e poi decolla. L’azzurro non concede quasi nulla al servizio (oltre il 70% di punti con la seconda) e affonda regolarmente quandodeve ricorrere al secondo servizio. Dal 3-3 del primo set, il numero 3 del mondo inanella 9 game di fila, compresa una striscia di 11 punti a zero che chiude il primo set e indirizza il secondo. Il 22enne altoatesino arriva ...

