Atletico Madrid Inter | Simeone | «Ecco le condizioni di Griezmann»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Diegom allenatore dell’, ha parlato di come sta Antoinein vista dell’Diego, allenatore dell’, ha parlato di vari argomenti in conferenza stampa tra cui lediin vista della sfida contro l’– «Per domani non sarà a disposizione, non sappiamo se ci sarà contro l’, altrimenti tornerà per il Barcellona». GIMENEZ – «È un giocatore molto importante per noi, ogni volta che è bravo la squadra ha una sicurezza difensiva migliore e abbiamo bisogno di lui». AMBIZIONE – «L’ambizione è una cosa bella, avere obiettivi importanti… Tutti i ragazzi vogliono vincere, nel ...

Biasin : «Inter - non scontato il risultato con l’Atletico Madrid!». Fabrizio Biasin su TvPlay non dà per fatta già la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Mancano pochi giorni per ... (inter-news)

Atletico Madrid - Simeone su Griezmann: "Non sappiamo se ci sarà contro l'Inter": Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match col Cadice: "Griezmann Per domani non sarà a disposizione, non sappiamo se c ...napolimagazine

“Non lo digeriscono più”: nuovo annuncio su Pioli: Il futuro del tecnico rossonero è appeso soprattutto al finale di stagione tra campionato ed Europa League Come da pronostici alla vigilia, il Milan ha chiuso con una vittoria il match di andata degli ...calciomercato

Atletico Madrid-Inter, pretattica su Griezmann: “Non sappiamo se ci sarà”: Mancano cinque giorni alla gara di ritorno tra Atletico Madrid e Inter degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 13 marzo al Civitas ...footballnews24