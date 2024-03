Atletica | Marco Lingua campione italiano a 45 anni | “Per i giovani è difficile il martello | preferiscono altro”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024)è stato il grande ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il nativo di Chivasso classe 1978 è balzato recentemente agli onori della cronaca imponendosi ai Campionati Italiani di lancio dele conquistando così il suo 17° titolo nazionale in carriera, guadagnandosi inoltre la convocazione in Nazionale per la Coppa Europa di lanci. Il 45enne piemontese ha fornito il suo punto di vista sulle difficoltà del movimento maschile azzurro in questa specialità: “Secondo me ètrovare grandi talenti per questa disciplina, probabilmente perché è proprio complicato lanciare il. Fare 71 metri non è poco, è tanto. Mi sono reso ...