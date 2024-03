Atletica Iduozee è argento nei 60 metri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’85 Faenza BCC ha gareggiato nello scorso fine settimana a Parma dove si sono tenuti i campionati regionali indoor per la categoria Ragazzi. Erano ben 34 gli atleti faentini in gara e per molti di loro era la prima gara indoor. Tra i risultati migliori c’è stato quello di Daisy Agneseche nelle batterie dei 60m si è qualificata con il terzo tempo per la miglior finale, dove si è migliorata fino a 8’’59, classificandosi seconda in una gara che vedeva la partecipazione di 196 atleti. Nella stessa gara si è fatta valere anche Anna Paganelli, qualificatasi per la finale 2 dove è giunta terza con 8’’76, cogliendo il primato personale. Sempre Daisy Agnesesi classifica quinta nel salto in lungo con la misura di 4,17m. Stessa posizione finale anche per Ester Bandini nel getto del peso con 8,71m.