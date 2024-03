Atletica | Fabbri e Weir tornano in gara | Coppa Europa di lanci con Fantini e Osakue | l’Italia ci prova E gli avversari…

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista nelladi, che andrà in scena a Leiria (Portogallo) nel fine settimana del 9-10 marzo. La nostra Nazionale si presenterà con diversi big del panorama internazionale. Leonardoe Zanevolano in terra lusitana dopo aver brillato ai Mondiali Indoor, disputati lo scorso weekend a Glasgow: il toscano ha conquistato la medaglia di bronzo, dopo l’argento iridato all’aperto della passata estate, e proverà a migliorare i 22.37 metri toccati poche settimane fa; l’italo-sudafricano, quarto nella rassegna iridata in sala, era stato capace di una stoccata da 22.44 metri all’aperto nella passata annata agonistica. I nostri alfieri del getto del peso incroceranno il lussemburghese Bob Bertemes, il ...

Atletica, l’Italia dei lanci protagonista in Coppa Europa: Fabbri, Osakue e tanti azzurri a Leiria: Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.sportfair

Atletica, momento d’oro per l’Italia: 24 record frantumati: Non era mai successo prima. Oltre alle quattro medaglie a Glasgow siamo tornati ai vertici mondiali in molte discipline ...corrieredellosport

Atletica: Weir 'io e Fabbri nuova era del peso azzurro': E' l'anno delle Olimpiadi, ma per l'Atletica un antipasto con finestra su Parigi saranno ... Alcune di queste anche dall'amico e compagno di squadra Leonardo Fabbri, medaglia d'argento ai Mondiali di ...ansa