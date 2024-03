Atletica | a parma Achille Beccari vola nei 1 000 | record dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) A, ai campionati regionali, tra ie le ragazze, per la Sacmi Avis,si è laureato campione regionale sui 1000 metri e con 3’01“98 stabilendo il nuovo primato regionale di categoria. Correndo in solitaria nella serie senza accredito, esordisce sulla distanza indoor e conclude davanti ai due atleti meglio accreditati della prima serie, Francesco La Cala e Patrick Donati.si impegna poi nel salto in alto, dove supera quota 1,43 (quarto). Sui 1.000 metri Diego Polpettini è quarto in 3’16“98 migliorando il suo pb indoor. Sulla stessa distanza, al femminile, Margherita Castagnari è vicecampionessa regionale. Con 3’18“77 si avvicina al proprio pb outdoor, ma soprattutto corre al di sotto del vecchio primato regionale di categoria indoor, abbattuto nella stessa gara dalla ...