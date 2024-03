Assunzioni e nuove imprese Impegno da 1 | 5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un’imponente azione per i giovani e lo sviluppo economico. La Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara ha presentato ieri alla sala Cavalcoli dell’ente di viale Farini il suo piano per il prossimo futuro: 1 milione e mezzo di euro destinati agli incentivi alle, alla nascita e sviluppo di, a cercare di attrarre talenti e capitali. Ultimo, ma certamente non meno importante, un miglioramento della connessione scuola lavoro. Accorciare la distanza tra giovani, lavoro e impresa, è la condizione indispensabile di sviluppo e di sostenibilità per l’intero territorio, tanto più in presenza di una crisi demografica che ha ridotto in notevole misura la presenza dei giovani nelle comunità. Un Piano straordinario varato e presentato ieri alla presenza, tra gli altri, dei prefetti di Ferrara e di Ravenna, Massimo ...