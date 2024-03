Assoluti primaverili Riccione 2024 | Curtis stacca il pass per Parigi | bene Razzetti e Martinenghi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Proseguono gli. I primi otto tempi combinati di ogni batteria vanno in finale A. Dal 9° al 16° in finale B. C’è ilolimpico per Sara, che vola nei 50 stile e scende sotto il 24.8 pernuotando in 24.56., nei 100 farfalla, e, nei 200 rana. Giornata che si apre con i 100 farfalla uomini. Albertochiude al primo posto (52.34) senza particolari patemi. Dietro di lui, e sotto il 53, Carini (52.77), Valsecchi (52.77), Gargani (52.80) e Michele Lamberti (52.99). Nei primi otto anche IZzo (53.00), Busa (53.05) e Momoni (53.39). In finale B Ferraro (53.60), Campolo (53.70), Faraci (53.83), Vergine (53.87), Stefanì (53.96), Miressi (54.08), ...