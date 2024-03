Assoluti Primaverili di Nuoto | è favola Curtis | la giovane azzurra vola alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 8 marzo 2024) Riccione, 8 marzo 2024 – Aglidia Riccione èSara. Lacampionessa, dopo aver conquistato il record italiano nei 100 stile libero, della categoria Cadetti, che apparteneva a Federica Pellegrini (nella giornata di ieri) con l’argento nazionale senior al collo (leggi qui), oggi ha replicato un altro successo personale. La diciassettenne piemontese (CS Roero) ha siglato il miglior tempo nei 50 stile libero in batteria. E il tempo di 24”56 la portadi Parigi, con pass individuale. Ma non è terminata la strepitosa giornata di Sara. Nella serata di oggi, ha ottenuto il titolo italiano in specialità e lo ha fatto ancora nuotando anche al di sotto del limite olimpico (24”63, la ...