Assoluti di nuoto | Sara Curtis e Alessandro Ragaini da record a soli 17 anni | pass per Parigi 2024!

LIVE – Assoluti primaverili nuoto Riccione 2024 : quarta giornata in DIRETTA. La DIRETTA testuale LIVE della quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2024 di nuoto . Venerdì 8 marzo i migliori nuotatori ... (sportface)

Nuoto : Assoluti Primaverili. Pass olimpico e record 50 sl per Curtis. La 17enne piemontese stupisce ancora nelle batterie della rassegna in corso a Riccione RICCIONE - Sara Curtis grande protagonista nella mattina di batterie ... (ilgiornaleditalia)

Assoluti 2024 - Sara Curtis, record italiano nei 50 sl e pass olimpico. Anche Alessandro Ragaini (200 sl) alle Olimpiadi: Assoluti 2024 - Sara Curtis che stravolge gli animi prendendosi ... che cancella il 24"72 siglato da Silvia Di Pietro per il quarto posto a Roma 2022. La 17enne di Savigliano nuota un fantastico 24"56 ...eurosport

nuoto, Sara Curtis e Alessandro Ragaini realizzano il sogno Parigi 2024 a Riccione: Quarta serata di Finali a Riccione per questi Assoluti primaverili di nuoto in vasca lunga. La competizione nazionale, valida anche come selezione della squadra italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024, ...oasport

Assoluti primaverili, Sara Curtis stabilisce il record italiano e vola alle Olimpiadi di Parigi insieme a Ragaini: Sara Curtis, piemontese e di madre nigeriana, che si definisce “mulatta”, ha stabilito il record italiano (ed europeo juniores) nella mattina delle batterie a Riccione, ...ilmessaggero