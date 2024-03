Assoluti cross 2024 | a Cassino Nadia Battocletti va a caccia del quarto titolo consecutivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) A, in provincia di Frosinone, questo fine settimana è tempo di Campionati italiani di corsa campestre. Si parte sabato 9 marzo con le staffette assolute e master dalle 14 al campus Folcara, a cui farà seguito la cerimonia inaugurale alle ore 18 in piazza Damare. Domenica gli occhi saranno tutti puntati su, che andrà adelassolutoneldopo Campi Bisenzio 2021, Trieste 2022 e Gubbio 2023. L’argento europeo delnon ci arriva nelle migliori condizioni fisiche, avendo ricominciato a correre pochi giorni fa opo un doppio stop per un fastidio alla caviglia destra e per una periostite tibiale. A sfidare la 23enne trentina ci saranno tra le altre la campionessa europea 2022 ...