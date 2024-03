Associazione vicinato Sentinelle triplicate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) I gruppi dell’controllo deldi Valera Fratta si stanno triplicando. Da uno a tre sodalizi in un anno per la sicurezza partecipata. Sono i gruppi spontanei di cittadini che, inseriti in un gruppo WhatsApp, si segnalano gli avvistamenti sospetti. "Il sistema funziona, ha sventato già diversi furti e in un anno è cresciuto da uno a tre gruppi di cittadini sentinella". Parola di Leonardo Cordone di Cerro al Lambro, referente e socio del sodalizio, che lavora al suo rafforzamento insieme al referente di zona e consigliere comunale delegato alla Sicurezza Andrea Margani. "Noi facciamo parte dell’del, da non confondere con l’altro sodalizio che si chiamadi. La costituzione dei gruppi a Valera Fratta segue il modello ...