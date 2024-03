Assicurazione auto | pronta l’ennesima stangata

Obbligo di assicurazione per i sanitari - nuovi massimali e ricalcoli in stile Rc Auto : in Gazzetta il decreto sulla Legge Gelli. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, la Legge Gelli sulla responsabilità professionale dei sanitari e la sicurezza delle ... (ildenaro)

Come scegliere l’assicurazione della tua auto : tutto ciò che dovresti valutare. Tempo di lettura: 3 minutiSei alle prese con la scelta dell’assicurazione per la tua auto e non sai da dove cominciare? Non temere, in questo articolo ti ... (anteprima24)