Assegno Unico | buone notizie | arriva la sorpresa questo marzo

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 8 marzo 2024)per le famiglie italiane, l’per i figli riceverà un aumento aa partire da2024. L’incremento, non previsto dalla legge di bilancio, è stato annunciato dall’INPS e si applicherà a tutti i beneficiari. Scopriamone di più nelle righe a seguire! Cosa significa per le famiglie? L’aumento dell’si tradurrà in un maggiore sostegno economico per tutte le famiglie con figli. L’importo dell’aumento varierà a seconda del numero di figli e dell’ISEE del nucleo familiare. Ecco alcuni esempi: Famiglia con un figlio e ISEE fino a 15.000 euro: aumento di circa 30 euro al mese. Famiglia con due figli e ISEE fino a 25.000 euro: aumento di circa 50 euro al mese. Famiglia con tre figli e ISEE fino a ...