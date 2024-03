Assange e gli altri | guai a chi tocca il potere | Gomez presenta il numero di Fq Millennium “Dedicato alla libertà che viene a mancare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Di Battista racconta il fondatore di Wikileaks che rischia di non uscire mai più dal carcere. Ma tanti, in Europa, finiscono in tribunale per aver denunciato scandali e abusi. Non solo giornalisti, ma anche attivisti, studenti, associazioni. Da chi lotta contro i pesticidi in Alto Adige a chi firma una petizione contro una nuova acciaieria. REPORTAGE/ NORDCOREANI “PRESTATI”CINA PER LAVORARE IL PESCE: LA FILIERA DEGLI ABUSI ARRIVA NEI NOSTRI PIATTI Sabato 9 marzo in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 10 marzo solo FQa € 3,90 L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.