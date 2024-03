Aspiranti operatori ecologici. Via alla preselezione di Asmiu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ieri mattina al Palazzetto dello sport si è tenuta la prova preselettiva relativa al bando di selezione indetto da. Circa 250 candidati (sui 480 previsti) si sono presentati per superare la prima prova diper la ricerca didi area raccolta e di spazzamento e perdi area conduzione. La società di selezione incaricata darà comunicazione dei risultati adentro 4 giorni lavorativi. Successivamenteinformerà i candidati direttamente sugli esiti della prova. Le date e gli orari delle successive prove saranno comunicati dall’azienda, come sempre, sul sito www..it sezione Bandi di concorso. In realtà le selezioni aperte erano tre. Oltre agli(i netturbini di una ...

