Aspettando Napoli-Torino | parlano Francini e Carannante

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giovanni, ex difensore di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Delietta Gol su Prima Tv e TV Luna. “La vittoria con la Juve è sempre il massimo, anche per come è venuta: con il gioco. E’ vero che la Juve ha avuto qualche occasione ma chi vince ha sempre ragione. Sono fiducioso per come ho visto la squadra, anche perché le squadre in lotta per la Champions avanti aldevono venire tutte al Maradona”. Iltra ile il Barcellona Con ilbisogna vincere perché ci sono degli scontri diretti e si può accorciare in classifica. Gol di Raspadori? Penso sia una cosa preparata da Calzona, quella rincorsa dei calciatori partita da lontano è stata studiata prima. Barcellona? Partita tosta, il Barcellona è davvero forte, ma ...