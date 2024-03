Ascolti tv ieri | Doc chiude con botto e doppia GF che crolla

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Glitv digiovedì 7 marzo 2024 hanno registrato per l'ultima puntata di Doc Nelle tue Mani 3 su Rai1 5.728.000 spettatori, 27.6% di share nel penultimo episodio mentre nell'ultimo 5.380.000, 32.8%. Su Canale 5 Grande Fratello ha conquistato soltanto 2.126.000 spettatori, 15.2% di share. Su Tv8 UEFA Europa League Milan vs. Slavia Praga è stata seguita da 1.121.000 spettatori, 5.2% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 film Greta 346.000, 1.7% Rai3 Splendida Cornice 690.000, 3.6% Rete 4 Dritto e Rovescio 883.000, 5.6% Italia 1 Le Iene presentano Inside 1.029.000, 6.5% La7 PiazzaPulita 722.000, 4.7% NOVE Only Fun Comico Show 579.000, 2.9%tvaccess prime time e preserale Rai1 Cinque Minuti .000, %; Affari Tuoi.000, %. ...