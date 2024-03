Ascolti tv - ‘Doc’ chiude in bellezza e sfiora il 30% di share. (Adnkronos) – 'Doc – Nelle Tue Mani 3' chiude in bellezza con 5.570.000 telespettatori e il 29,6% di share regalando a Rai1 la vittoria della prima serata di ... (periodicodaily)

Ascolti tv - ‘Doc’ chiude in bellezza e sfiora il 30% di share. (Adnkronos) – 'Doc – Nelle Tue Mani 3' chiude in bellezza con 5.570.000 telespettatori e il 29,6% di share regalando a Rai1 la vittoria della prima serata di ... (webmagazine24)

Ascolti tv, 'Doc' chiude in…": Se hai idea di organizzare una serata in compagnia di amici guardando un bel film o una serie televisiva, dai uno sguardo alla nostra guida tv di… Leggi ...informazione

Ascolti tv 7 marzo: tracollo Grande Fratello, doppiato dal finale di Doc: Scopriamo com’è andata. Ascolti tv, la prima serata: Gf doppiato da Doc Nella prima serata di ieri giovedì 7 marzo 2024 l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani è stata un successo. Il finale della ...libero

Doc – Nelle tue mani chiude con il botto, al lavoro per la quarta stagione: Si conclude il terzo capitolo del medical drama con Luca Argentero. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la quarta stagione: per Andrea inizierà un nuovo percorso ...news.fidelityhouse.eu