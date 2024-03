Ascolti TV 7 marzo 2024 | Doc 3 ultima puntata share e auditel

(Di venerdì 8 marzo 2024)TV 7Nella seratadel 7c’è l’di DOC Nelle Tue Mani 3. La fiction con Luca Argentero sfida un cliente scomodo, il Grande Fratello su Canale 5. Tuttavia, il medical drama è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana e non ha problemi a conquistare il primato nell’audience. Quanto ha fatto l’? Sulle altre reti c’è Splendida Cornice su Rai 3, Dritto e Rovescio su Rete 4 e Le Iene Inside su Italia 1. Prosegue la serata con Piazzapulita su La7, lo show comico Only Fun su NOVE e l’Europa League con la partita Milan-Slavia Praga su Tv8. A seguire:TV 7, dati ...

L’attacco a Odessa durante la visita di Zelensky, lo scandalo sulle indagini abusive e l’inchiesta su Gravina: Buongiorno. L’attacco a Odessa durante la visita di Zelensky e del premier greco Mitsotakis, l’appello di Yulia Navalnya ai russi, la vittoria ormai definitiva di Trump alle primarie repubblicane, le ...corriere

Affari Tuoi: 0€ per Lia, ma nella vita ha vinto battaglie più importanti: Non è andata come sperava la partita ad Affari Tuoi, nella puntata di oggi, giovedì 7 marzo 2024, per la concorrente che ha giocato, Lia dal Friuli ...lanostratv

Doc 4 si farà Le anticipazioni sulla quarta stagione: Doc 4 si farà Le anticipazioni sulla quarta stagione della popolare fiction di Rai 1 con Luca Argentero. Quando esce, anticipazioni ...tpi