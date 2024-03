Arriva l’ufficialità | anche Sampirisi sarà out

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo alcuni giorni di grande difficoltà e disguidi sono iniziate ieri le prevendite dei biglietti per la trasferta che domani vedrà la Reggiana protagonista al ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro (fischio d’inizio alle 16,15). I tagliandi possono essere acquistati fino alle 19 di questa sera attraverso il sito ‘Ticketone’ e in tutti i punti vendita autorizzati. Il costo di ogni singolo biglietto per la ‘Curva Est’, settore riservato ai supporters granata, è di 15 euro più eventuali commissioni di servizio. Nel frattempo nonno grandi novità dall’infermeria visto che Nesta ha confermato che né Bardi né(foto) saranno a disposizione per domani. L’impressione è che difficilmente potranno essere recuperatiper l’importantissimo derby con lo Spezia in scaletta sabato 16 marzo. Per entrambi è probabile si vada a dopo la ...