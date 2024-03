Arriva ad Aosta Il Circo Paolo Orfei | con grande successo presenta | “Africa | Il Regno Animale”

(Di venerdì 8 marzo 2024)per la prima volta ad, unica tappa a Saint Christophe – Arena Croix Noire conper il tour 2024, il: “, il” il sognono, per la prima volta in città dall’8 al 17 marzo. Artisti internazionali da record, grandi attrazioni esotiche ed acquatiche, dai coccodrilli del Nilo con Napoleon il coccodrillo piùd’Italia, ai reali della savana, tigri bianche e leoni e lacarovana di animali esotici, i giganti gli elefanti ed esclusiva delil cucciolo di tigre rosa, pronto alle coccole. Il...

Valle d'Aosta: ottimo il bilancio 2023: Il comparto turistico valdostano festeggia la chiusura del 2023 con numeri estremamente positivi, che confermano l’attrattività della destinazione su più mercati e stagionalità. In crescita, infatt [.advtraining

“Senza Fiato” di e con Pierpaolo Baingiu domani ad Aosta: "Senza Fiato" di e con Pierpaolo Baingiu domani ad Aosta. Una vita davvero fino all'ultimo respiro con "Senza Fiato / Una ...sardegnareporter

Previsione meteo Aosta: nuvole e pioggia in arrivo, vento in aumento: LEGGI ANCHE Previsioni meteo Firenze: giornate soleggiate in arrivo Previsioni meteo Genova: domani nuvoloso con pioggia, poi ancora più nuvole e acqua Il meteo dei prossimi giorni si preannuncia vari ...meteogiornale