Arrestato tre volte in sei mesi. Il pusher recidivo torna in cella

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un record: è la terza volta in poco più di seiche un ventitreenne albanese finisce in carcere e sempre per reati in materia di sostanze stupefacenti. La terza volta pochi giorni fa, lunedì 4 marzo quando gli uomini della Polizia di Stato di Busto Arsizio hannoil giovane sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il primo marzo dal Tribunale. Terza volta dunque dietro le sbarre. Proprio i poliziotti del Commissariato bustese di via Foscolo si erano imbattuti per la prima volta nell’albanese, fino a quel momento incensurato e mai controllato in Italia dalle forze dell’ordine, era il mese di agosto e a Samarate lo avevanoper aver ceduto una dose di cocaina e per detenere, in auto e a casa, altre 50 “palline“ e novemila euro. Il ventitreenne, dopo qualche mese di carcere, arresti ...

