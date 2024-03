Arnautovic o Lautaro Martinez? Inzaghi da convincere | obiettivi diversi ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 8 marzo 2024)si giocano una maglia al fianco di Marcus Thuram in Bologna-Inter. Entrambi gli attaccanti hanno validi motivi per scendere dall’inizio. BALLOTTAGGIO ? Simonesi prenderà tutto il tempo per decidere chi schierare domani alle 18 in Bologna-Inter, al fianco di Thuram. Marko. La sfida del Dall’Ara è ovviamente importante e da non sottovalutare, ma qualche pensiero sarà già rivolto alla super sfida di mercoledì 13 contro l’Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Da capire chi affiancherà Tikus domani. Siachehanno degli argomenti validi peril proprio mister. Da un lato, ...