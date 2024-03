Arnaldi-Alcaraz stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Matteoaffronterà Carlosnel secondo turno dell’ATPdi, torneo in programma sul cemento statunitense. Il tennista azzurro torna in campo dopo la vittoria al debutto contro Van Assche e trova il campione in carica nonché numero due al mondo. I due si sono già affrontati lo scorso anno a New York, dove lo spagnolo trionfò in tre set.è però un avversario molto ostico che può pensare di impensierire Carlitos, magari arrivando anche a strappargli un set. Difficile pensare ad una sua vittoria, anche dando un’occhiata alle quote che vedononettamente favorito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi, tra giovedì 8 e ...