Arnaldi-Alcaraz | Indian Wells 2024 | dove vederla in diretta tv

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una nuova grande sfida per Matteo. Il tennista ligure, che al primo turno ha superato in 2 set il francese Luca Van Assche avendo la meglio al tie-break e riuscendo a recuperare in entrambe le partite il break di svantaggio, al secondo turno del torneo sul cemento americano...