Ariana Grande | fuori oggi 8 marzo il nuovo album “eternal sunshine”

Eternal Sunshine è il nuovo album di Ariana Grande : flop e top del disco. Si è fatta attendere, ma dopo quattro anni Ariana Grande è tornata con Eternal Sunshine . Anticipato dalla deliziosa yes and?, oggi è uscito finalmente il ... (biccy)

Le uscite musicali dell'8 marzo : Ariana Grande - Norah Jones - Rose Villain e tanto rock. È un week end quasi tutto al femminile quello in arrivo per il mondo della discografia. Tra le tante novità, in occasione della festa della donna tornano in ... (quotidiano)