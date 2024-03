(Di venerdì 8 marzo 2024) In, una sequenza di omicidi con una chiara matrice mafiosa nelle ultime 48 ore nella città diha indotto ildi Javierre anche l'invio dell'esercito. A fare le spese dell'ondata di violenza nella città che ha dato i natali a Lionel Messi sono stati due tassisti e un conducente di autobus uccisi nel giro di poche ore e senza un movente apparente. La ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich, ha affermato che si tratta di "una tipica vendetta mafiosa" messa in atto dai gruppi criminali che infestano la città, ormai soprannominata la "Chicago". Secondo Bullrich, la vendetta della criminalità sarebbe una risposta al massiccio dispiegamento di agenti di polizia federale che va sotto il nome di Operazione Bandiera, e anche all'irrigidimento ...

Flop del governo - cala la borsa e sale il dollaro in Argentina. La sconfitta in Parlamento della legge omnibus del governo ultraliberista di Javier Milei è stata accolta negativamente oggi dai mercati. Le difficoltà ... (Leggi)

Argentina - il governo Milei proibisce l’uso del linguaggio inclusivo. Provocazione contro le “nemiche” femministe. “Per decisione del presidente Javier Milei , procederemo ad avviare un procedimento per vietare il linguaggio inclusivo e tutto ciò che riguarda la prospettiva ... (Leggi)

Argentina: il governo Milei valuta di mandare soldati a Rosario: In Argentina, una sequenza di omicidi con una chiara matrice mafiosa nelle ultime 48 ore nella città di Rosario ha indotto il governo di Javier Milei a valutare anche l'invio dell'esercito. (ANSA) ...ansa

Argentina: Fmi, peso delle riforme non cada sui più vulnerabili: Portando avanti le riforme economiche in Argentina "è molto importante" che "il peso dell'aggiustamento non ricada sulle famiglie che ...agenzianova

LINGUA ITALIANA: Argentina, CORSO ONLINE DEDICATO ALL’OPERA: Bahia Blanca, 8 mar - Il Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca ha patrocinato il corso online online in lingua italiana “L’Opera italiana: dal palcoscenico al set”, a cura del Prof. Alessio Arena ...9colonne