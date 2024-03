Argentario | incidente in mare tra una barca e un peschereccio | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Grosseto), 8 marzo 2024 – Una collisione, senza gravi conseguenze, è avvenuta ieri sera nelle acque antistanti il porto di Porto Santo Stefano (Grosseto) tra unin uscita e un'imzione da diporto, lunga circa 10 metri. Immediato l'intervento della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano che, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Livorno, ha messo in moto la macchina dei soccorsi non appena giunto l'allarme. I militari hanno dapprima fornito assistenza al rientro in porto delle due imzioni e successivamente, dopo essersi accertati delle buone condizioni di salute degli equipaggi, hanno coordinato le operazioni di alaggio dell'imzione da diporto, maggiormente danneggiata allo scafo, per evitare l'affondamento. Accertamenti sulle ...