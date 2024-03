(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) - L', in attesa dell'approvazione definitiva da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di indirizzo per il rinnovo deldelSanità 2022-2024 (personale non medico), ha convocato le organizzazioni sindacali per l'avvio delle t

Albero di arancio in vaso - come curarlo e quanto tempo ci vuole per farlo crescere. L’arancia è uno dei frutti invernali per eccellenza: ricca di vitamina C, è l’ideale per fare il pieno di energia e rafforzare il sistema immunitario, così da ... (dilei)

Fed - Powell : Ci saranno fallimenti bancari per perdite di immobili. New York, 8 mar. (askanews) – Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell , ha dichiarato giovedì davanti al Senato che alcune banche potrebbero ... (ildenaro)

Comparto Sanità . Aran: via alle trattative con i sindacati il 20 marzo per rinnovo contratto 2022-2024: L’Aran, in attesa dell’approvazione definitiva da parte del ministero dell'Economia e delle finanze dell’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto del comparto Sanità 2022-2024, ha convocato le ...quotidianosanita

Aran, per contratto comparto trattative con sindacati dal 20 marzo: Roma, 8 mar. (Adnkronos Salute) – L’Aran, in attesa dell’approvazione definitiva da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto del comparto S ...ilsannioquotidiano

Roseto degli Abruzzi premierà le donne protagoniste dello sviluppo cittadino: ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione Comunale e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Roseto degli Abruzzi, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei Diritti delle donne, ...ekuonews