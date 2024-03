‘Antonia’ | il cast | «Crisi generazionale raccontata con ironia»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 8 marzo 2024) La nuova serie dramedy Antonia è disponibile su Prime Video da lunedì 4 marzo. Ideata da Chiara Martegiani e diretta da ?Chiara Malta,??Antonia – in sei episodi – racconta la storia di una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Dopo aver lasciato la sua famiglia poco più che adolescente, Antonia ha trovato una sorta di equilibrio a Roma, una giungla urbana ed emotiva perfetta per integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni. Al suo 33esimo compleanno, però, il suo piano di difesa fallisce: litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale, dove scopre di avere l’endometriosi. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà però un’occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi?della?sua?vita. Nel– oltre a Chiara Martegiani – troviamo anche Valerio Mastandrea, Barbara ...