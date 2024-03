Antonello sotto le stelle Venditti a Pistoia Blues con i suoi brani storici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Torna sul palco di piazza del Duomo. E ci torna a cinque anni da quella serata nella quale incantò per quasi tre ore il pubblico pistoiese in occasione del quarantennale dell’album ‘il segno dei pesci’. Il cantautore romano torna asempre per spegnere 40 candeline: questa volta dall’uscita del singolo ‘"Ci vorrebbe un amico/Notte prima degli esami’ estratto dall’album ‘Cuore’. Il concerto – 13 luglio alle 21.30 in piazza del Duomo – apre il tour estivo ‘Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary’ e si inserisce nella rassegna ‘Storytellers’ che da qualche anno propone sul palco del ‘’ anche serate dedicate al cantautorato di nuova e vecchia generazione, e che vede tra i protagonisti del 2024 l’ex voce dei The Giornalisti Tommaso ...