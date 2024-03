Antimicrobico e cicatrizzante La scienza promuove il miele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Per millenni ilha rappresentato per i popoli antichi l’unico alimento zuccherino disponibile in natura, considerato di enorme importanza per il benessere degli uomini, già noto nella medicina ayurvedica per le sue proprietà. È utilizzato da sempre nella medicina tradizionale e diversi studi ne hanno dimostrato le numerose proprietà, tra cui quelle antinfiammatorie e antiossidanti, nonché il poterenelle ferite. Il suo basso contenuto di umidità, il perossido di idrogeno e l’acidità (pH medio di 3,9) sono attivi contro i microrganismi e forniscono alproprietà antibatteriche. In questo, gioca un ruolo fondamentale la glucosio – ossidasi, un enzima che si attiva in particolari condizioni di diluizione producendo, dal glucosio, acqua ossigenata. Millefiori, di castagno, di acacia, di eucalipto o arancia, ne ...