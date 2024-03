Anticipo Serie A | Napoli-Torino 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 8 marzo 2024) 22.44 Divisione della posta nell'Due grandi chance per Kvaratskhelia,respinto da Milinkovic, Osimhen non inquadra il bersaglio di testa.C'è lavoro anche per Meret, sul fendente di Zapata Nella ripresa botta e risposta. Apre lo score Kvaratskhelia, in scivolata dopo il pregevole uno-due con Mario Rui al 61'. Al 64', su azione d'angolo, Sanabria (entrato dopo il gol) si produce in una spettacolare rovesciata.Milinkovic dice di non alla sventola di Kvaratskhelia, poi il georgiano impatta la traversa con un tiro-cross.