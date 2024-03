Anticipazioni Uomini e Donne | colpo di scena | Ida e Pierpaolo lasciano tutti a bocca aperta | Il motivo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Siete pronti a scoprire tutte le novità riguardanti le nuove registrazioni di? Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio grazie alledel giovane influencer Lorenzo Pugnaloni, ormai sempre più noto e attivo sul web. In studio ci saranno come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà e anche oggi ci sarà l’ultimo appuntamento della settimana su Canale Cinque alle ore 14,45. Brando Ephrikian, Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi(ilcorrieredellacitta.com)Raffaella, Brando e Beatriz abbandonano lo studio Il trono di Brando Ephrikian va ormai avanti da quasi sei mesi e ogni giorno è sempre più movimentato. In queste nuove registrazioni, infatti, la corteggiatrice Raffaella Scuotto ha deciso ...