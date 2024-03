Anticipazioni Uomini e Donne | Colpo Di Scena | Brando Annulla La Scelta!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 8 marzo 2024): tutto pronto per ladi, ma quest’ultimo decide dirla all’ultimo momento. Sorpresa in studio e tanta delusione per Raffaella e Beatriz! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, che ha regalato un nuovo grandedi. Infattihato laall’ultimo momento. Una mossa davvero inaspettata che finora non si era mai vista nella trasmissione. Ma ecco che cosa è successo.laall’ultimo momento! Nell’ultima registrazione ...