Annalisa | il TG1 la scambia con Lidia Schillaci che l’ha imitata

Annalisa è la prima cantante italiana premiata da Billboard a Los Angeles: Il premio ricevuto da Annalisa, il “Global Force” ai Billboard Women in Music Awards, viene conferito alle star della musica che si sono distinte nel panorama internazionale e che sono da ispirazione ...rainews

Cosa sappiamo dell’inchiesta della procura di Perugia sul presunto dossieraggio ai danni di vip e politici: Prosegue l’inchiesta sul caso di presunto dossieraggio ai danni di vip e politici. Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone e quello dell’Antimafia Giovanni Melillo avrebbero chiesto di essere ...fanpage

Fiorello a Viva Rai2!, svolta con Fabrizio Biggio. E punzecchia Fedez: nella puntata del primo marzo, in coppia con Fabrizio Biggio che ha portato in tribunale Annalisa per finta ... “Ecco il perché di tutta questa pantomima! Il TG1 ci ha bruciato sul tempo col servizio ...dilei