Annalisa | “Bisogna rompere dei muri giorno dopo giorno Nelle classifiche le presenze femminili sono minori | per avere i risultati degli uomini dobbiamo lavorare il triplo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) È un momento d’oro perchela sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, sta raccogliendo i frutti del successo di “Sinceramente”. L’artista è volata a Los Angeles per ricevere il Global Force Award, in occasione del Billboard Women in Music ed è la prima italiana ad entrare nella Top 100 Billboard Global.sul palcoaver citato tre dei suoi successi come “Bellissima”, “Mon Amour” e “Sinceramente” ha ringraziato: “Questa è la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici, e con un ritmo che fa ballare l’anima. Essere qui, rappresentare il mio Paese e condividere questi messaggi è la più grande vittoria”. Durante lo show è diventata virale la foto dicon Katy Perry. “Le ho raccontato che la ammiro da tanto e lei mi ha detto che sul palco ho ...