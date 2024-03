Anita e Alessio sempre più vicini! Il commento di Beatrice non passa inosservato VIDEO

Grande Fratello - Anita-Alessio : dal messaggio per Edoardo alla proposta di Signorini. Grande Fratello , Anita ed Alessio sempre più vicini: la proposta di Alfonso Signorini , il silenzio di Edoardo Grande Fratello , Anita ed Alessio in Casa si ... (Leggi)

GF - Edoardo non vuole parlare con Anita e Alessio ne approfitta : “Fai quello che senti - io sono qua”. L'attrazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone è sempre più evidente. I due non riescono a stare lontani, anche se lei ha delle resistenze per la storia ... (Leggi)