Anita | Alessio nella casa e il fidanzato fuori | la reazione di Edoardo | in diretta al Grande Fratello

(Di venerdì 8 marzo 2024) Alsi è parlato anche del rapporto traOlivieri eFalsone. Rapporto che giorno dopo giorno si è consolidatodiventando speciale. Dopo la puntata di lunedì scorso i due si sono avvicinati ulteriormente e giovedì Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui si sono viste diverse immagini sul legame tra i due inquilini. Un po’ imbarazzati,Falsone eOlivieri hanno spiegato di volere fare le cose con calma, anche perché lei ha ancora una questione irrisolta, la frequentazione conè il famosoe non-che l’ha anche sorpresaqualche settimana fa. ...

Anita e Alessio sempre più vicini! Il commento di Beatrice non passa inosservato (VIDEO). Il rapporto di Anita e Alessio è sempre più intenso. Beatrice Luzzi commenta e il suo pensiero non passa inosservato L'articolo Anita e Alessio sempre più ... (Leggi)

Grande Fratello : cresce l’intesa speciale tra Anita e Alessio. Nel corso della serata di mercoledì 6 marzo 2024, Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno ballato a lungo insieme, per poi isolarsi dal resto dei concorrenti e ... (Leggi)

Grande Fratello - 42esima puntata – Fuori Grecia - in 4 al televoto per la finale. Anita e Alessio si dichiarano (con buona pace di Edoardo). Alessio e Anita - Grande Fratello Il Grande Fratello arriva alla quarantaduesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il ... (Leggi)

Anita Olivieri rischia di lasciare la casa, poi la sorpresa: cena romantica con Alessio Falsone. I dubbi dei fan: «Ci prendono per scemi»: Anita Olivieri ha avuto una bellissima sorpresa durante l'ultima puntata del Grande Fratello, dato che sembra aver messo definitivamente la parola fine alla sua relazione con Edoardo e ...leggo

Grande Fratello, Alfonso Signorini rimprovera Anita Olivieri: «Incoerente. Sei la prima che va contro le donne»: Simona Tagli è una concorrente del Grande Fratello particolamente divisiva. Durante la puntata di giovedì 7 marzo sono stato mostrati diversi video dei concorrenti della casa contro ...leggo

GF, cena in suite per Anita e Alessio. Luzzi: “Alessio giocatore. Anita sta ferendo Edoardo”: Gli autori del Grande Fratello hanno permesso ad Anita e Alessio di consumare una cena in suite, dando vita a diversi eventi ...tuttosulgossip