Animali disturbati La Riserva “chiude“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il percorso centrale dellanaturale Torbiere del Sebino, zona di protezione speciale secondo la direttiva europea per la conservazione degli uccelli selvatici e area umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar,rà al pubblico dall’11 marzo al 19 luglio. "Il percorso centrale espone le specie a un forte stress dovuto al via vai di molte persone. L’ornitologo dell’ente, Paolo Trotti, ha sottolineato come “la scelta dire ai visitatori l’accesso al percorso centrale ha consentito di aumentare l’utilizzazione dell’area da parte dell’avifauna pesantemente influenzata dal disturbo esercitato dal passaggio di persone – spiega il presidente, Flavio Bonari –. Tale decisione ha una valenza conservazionistica". Mi.Pr.