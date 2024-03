Animal Equality | “Cavalli per ippoterapia diventati carne da macello”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (askanews) – Sono otto le persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al maltrattamento dii nella provincia di Caserta: fingevano di acquistareda utilizzare per l’che invece venivano rivenduti per essere macellati o impiegati nelle corse clandestine. I, provenienti da vari allevamenti italiani, venivano dirottati presso un’azienda della città di Santa Maria Capua Vetere che, in base al loro stato di salute, li commerciava illegalmente mandandoli al. La macellazione deiper il consumo umano è una pratica crudele, denuncia da tempoassieme ad altre organizzazioni per la protezione deglii. Questo caso di cronaca dimostra ...